Stramaccioni | «Felice per l’Inter prima | sull’avventura in Iran…»

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Rientrato in Italia,ha parlato dell’Inter in vetta al campionato e della sua esperienza in Iran Dopo la rescissione del contratto con l’Esteghlal Andreaha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando anche della sua ex Inter: «Vivo con grandissima felicità il primo posto. Domani sera si gioca una grande partita ma sono fiducioso perché San Siro dà una marcia in più. Anche con una big come il Barcellona l’Inter a San Siro può tutto». E sul suo passato e futuro in Iran: «L’esperienza rimane positiva. Contatti dall’Italia? Non è assolutamente vero, io all’Esteghlal tornerei domani per continuare il mio lavoro e per quei tifosi straordinari». Leggi su Calcionews24.com