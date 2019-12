Rigopiano | io il solo condannato Per i fiori sulla lapide di mio figlio

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Stefano Zurlo Alessio Feniello, il padre di Stefano: "Quei 4.550 euro non li pagherò mai" È un paradosso che lascia senza fiato. A quasi tre anni dalla strage di, l'unicoè Alessio Feniello, il papà di Stefano, una delle 29 vittime della valanga. «Mi hanno appioppato una multa di 4.550 euro per aver violato i sigilli». Ovvero? «Perché il 21 maggio dell'anno scorso ho accompagnato mia moglie a portare un fiore sul luogo in cui è stato trovato il corpo di Stefano. Capisce?». No, non capisco. «Il gip di Pescara ha appena archiviato la posizione dell'ex prefetto Francesco Provolo perché era in buona fede quando aveva detto che Stefano era vivo, che lo stavano tirando fuori e che la mattina seguente sarebbe arrivato all'ospedale di Pescara. Lui era in buona fede, io invece no». Un attimo, torniamo al 17 gennaio 2017. «Stefano compiva 28 anni. Cosi, per ...

AgenziaOpinione : rcc * Rigopiano, uno dei superstiti: « Non vogliamo soldi, ma solo che la verità venga fuori per quelle persone che… - CinqueNews : Rigopiano, parla uno dei superstiti: “Non vogliamo soldi, vogliamo solo che la verità venga fuori” - Agenpress : Rigopiano. Superstite. “Non vogliamo soldi, vogliamo solo che la verità venga fuori, per le vittime'… -