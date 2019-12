Pietro Ioia | dal carcere a Garante dei detenuti | “Salvaguardare la dignità”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato un decreto sindacale con il quale ha nominatodei diritti delle persone detenute e private della libertà personale”. Lo rende noto il Comune di Napoli. I Poliziotti penitenziari lo ricorderanno per le denunce contro la Polizia Penitenziaria e la cosiddetta “cella zero”, altri lo riconosceranno come “sindacalista” dei parcheggiatori abusivi di Napoli che si sono costituiti come associazione dei “Ex DON” (exorganizzati di Napoli)., ex narcotrafficante, è anche colui che – come riporta penitenziaria.it – ha partecipato come comparsa in un film le cui riprese si sono svolte neldi Napoli Poggioreale in cui impersonificava un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in ...

