Paola Caruso denuncia Moreno Merlo | “Mi registrava” e tira fuori le prove

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Archiviata la soap opera Pratiful, c’è un nuovo filone di drammi vip consumati a colpi di caffeuccio: quello di. Barbara d’Urso ha già trovato la madre biologica in diretta, ora è il momento di capire chi tra l’ex Bonas di Avanti un altro e il suo ex fidanzato mente. Nelle puntate precedenti avevamo sentito quest’ultimo,, dire di essere stato aggredito dalla. Poi è arrivato il momento della smentita della diretta interessata e adesso è l’ora della. Referto contro referto Come ricorderete, laaveva accusatodi averle chiesto dei soldi e di essere stata registrata senza consenso. Lui, sempre dalla d’Urso, aveva poi rigettato le accuse ribaltando la situazione e dipingendosi come vittima di un’aggressione (con tanto di referto dell’ambulanza). Adesso la palla torna nuovamente nelle mani diche, a Domenica Live, ha ...

