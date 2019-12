anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti– Per quali finalità verrà utilizzato il cosiddettodi Via? E qual è la spesa complessiva sostenuta per la sua realizzazione? Questi i due interrogativi al centro della riunione di oggi della, presieduta da Domenico Palmieri, che ha ricordato il recente diniego da parte del Ministero dei Trasporti all’utilizzo a fini pubblicitari dell’installazione eretta davanti all’ex deposito Anm “Stella Polare”. Un no motivato dalla violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada, ha ricordato il presidente Palmieri, che disciplina la pubblicità sulle strade e vieta l’utilizzo di sistemi che per dimensioni, forma, colori o ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Un ...

anteprima24 : ** ##Napoli, in commissione Trasparenza dibattito sul “fungo” di Via Marina ** - FinallySisa : RT @damore_marco: @liviovarriale Faccio solo una precisazione, sempre utile quando si parla a vanvera (o a schiovere come si dice a Napoli)… - fran_rkid : RT @damore_marco: @liviovarriale Faccio solo una precisazione, sempre utile quando si parla a vanvera (o a schiovere come si dice a Napoli)… -