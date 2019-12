Morto Robert Walker Jr | attore di Star Trek ed Easy Rider

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il mondo del cinema piange la scomparsa di un volto non così noto al grande pubblico di oggi, ma figlio d’arte e con alcuni iconici ruoli ricoperti in carriera. È infatti scomparso a 79 anniJr., figlio del premio Oscar Jennifer Jones e noto per i ruoli ined. Figlio d’arte: padre e madre grandi attoriJr. è nato nel 1940 nel celebre quartiere newyorkese del Queens. I suoi genitori non erano affatto degli sconosciuti: il padre era, celebre per aver ricoperto il ruolo di Bruno Anthony ne L’altro uomo di Alfred Hitchcock. Il film tuttavia uscì postumo alla sua morte, avvenuta per sospetta overdose nel 1951, quando il figlio aveva solo 11 anni.La madre Jennifer Jones ebbe ancora più successo come attrice: si tratta infatti del Premio Oscar come migliore attrice nel 1944, per il film Bernadette di Henry KIng. Nella sua ...

