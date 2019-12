Mocci | Raggi smentisca ipotesi discarica a Cesano | pronti a dare battaglia

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “Rimaniamo sbalorditi dalle indiscrezioni emerse sull’, nel nuovo progetto anti-crisi di Ama che verra’ presentato nei prossimi giorni, di realizzare una nuovanel territorio di. Siamo all’assurdo: non bastava ai Cinque Stelle l’idea di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici in un’area sbagliata, gia’ fortemente gravata da importanti strutture tecnologiche; ora si passa addirittura alladi servizio. Adesso basta”. “e Simonelli dicano chiaramente cosa vogliono fare nel territorio dino le indiscrezioni perche’ se confermato questo folle progetto di, siamocon ogni mezzo per impedire un tale scempio”. E’ quanto dichiara Giuseppe, consigliere Forza Italia in Municipio XV. L'articolo ...

