Mara Venier in lacrime di fronte a Don Mazzi | “Sei il mio rifugio”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fortissima la commozione divedendo varcare la soglia di Domenica In da una persona che reputa come un padre, Don. Presente in studio come ospite, il religioso ha raccontato la sua gioventù e l’avversità della madre convinta che la Chiesa potesse non essere un futuro a lui conforme.commossa ospita Don“Mia madre, che sapeva bene che ero una testa calda, diceva sempre ‘Tu rovinerai la Chiesa’”, sono alcune delle dichiarazioni rilasciare a Domenica In da Don, caldamente accolto da. Proprio la conduttrice non ha infatti mascherato dial suo pubblico la commozione di avere tra gli ospiti del suo programma domenicale proprio Donche per lei è una persona particolarmente importante nella sua vita. “Quando mio padre è morto, Donlo ha sostituito – ha confessato lain studio – Quando ho forti dolori dico ...

