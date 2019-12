Chiesa | Don Berti | ' il videogioco su Gesù se fatto seriamente può essere utile'

liberoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Verona, 9 dic. (Adnkronos) - "Ilsu? Certo, non si può ridurreCristo solo ad uno che faceva miracoli e basta. Ma ho imparato a non giudicare d'impatto e le forme di comunicazione nuove hanno le loro regole. Se, pur in forma ludica e 'diversa', ilavesse un intento di

DocenteCarla : ERA ORA che tutti i cittadini si rivoltassero contro DON BIANCALANI!!!! La chiesa è di tutti luogo che deve essere… - topo1966 : RT @GiLombardi72: Fu interrogato un giorno Don Bosco: Com'è cominciata la sua prima opera, che è quella degli Oratori? Con un'Ave Maria, re… - rossanafrancio1 : RT @GiLombardi72: Fu interrogato un giorno Don Bosco: Com'è cominciata la sua prima opera, che è quella degli Oratori? Con un'Ave Maria, re… -