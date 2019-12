romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A unprematura scomparsa di Angelo “” Conti, lasarà inperla voce e leader della band. Lo spettacolo ripercorrerà la storia della, dal 1987 -della loro formazione- fino alle produzioni degli ultimi anni. Dal primo album “Figli della stessa rabbia” fino all’ultimo brano “Questa Notte”, dove compare per l’ultima volta la voce di “”. I membri fondatori Angelo Conti, Gianpaolo Picchiami e David Cacchione hdato vita a un sound ruvido e contaminato con influenze che abbracciano Clash, reggae e 2 tone ska britannico, personalizzandolo con quelli che erano e sono i retaggi culturali e sociali del nostro Paese. La formazione romana si è distinta negli anni come una delle più longeve band italiane punk e ska. Nella loro trentennale carriera si sono ...

romadailynews : Banda Bassotti dal vivo a Largo Venue, un concerto per ricordare Sigaro a un anno dalla… - Jambonet1 : RT @CdeottiU: @PatriziaRametta Con il MES venduto da Conte in ginocchio da Merkel a Bruxelles via Parigi di Maccaron,stiamo consegnando a… - daninovaro : RT @CdeottiU: @PatriziaRametta Con il MES venduto da Conte in ginocchio da Merkel a Bruxelles via Parigi di Maccaron,stiamo consegnando a… -