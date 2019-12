Un’app per la patente ma non solo | i documenti diventano digitali

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Con Identity Credential icome lae il passaportoe basterà avere lo smartphone per averli tutti a portata… di dito. Nasce Identity Credential, il servizio che trasferisce isul proprio smartphone. Semplificando il concetto, la(o il passaporto ad esempio) sarannozzati e saranno a disposizione dell’utente di avere ia portata di click. Identity Credential,e passaporto sullo smartphone Il progetto nasce dalla collaborazione tra Qualcomm e Google ed è pensato per i super telefoni del futuro che usufruiranno della rete 5G, tutt’ora circondata dalle polemiche e dallo scetticismo. Il servizio sarà supportato da Android R (o Android 11 come dovrebbe essere chiamato). La possibilità di avere il proprio documento in formato digitale sul proprio smartphone inizialmente sarà dedicata ...

Linkiesta : La società inglese aveva sottratto 87 milioni di profili per aiutare #Trump e #Brexit, ma il sistema era già stato… - shanondarkrose : Ho scoperto CamScanner, un'app davvero utile per digitalizzare i documenti cartacei risparmiando tempo. La trovi qu… - VittorioMacioce : Sono i primi giorni di luglio. Lo vedo entrare nella mia stanza. Ha lo sguardo un po’ più triste. Lo abbraccio. Mi… -