Tragedia in India | incendio in un mercato a New Delhi | almeno 43 morti

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Undivampato in una fabbrica e che ha coinvolto anche unin, nella capitale New, ha provocato la morte di 43 persone. Molte delle vittime erano operai che stavano dormendo in un edificio quando sono divampate le fiamme: sarebberoper asfissia. Sono16, invece, le persone ferite.

GobboColpo : RT @psymonic: Oggi è l’anniversario di una tragedia che molti non ricorderanno. 35 anni in seguito ad un incidente di una fabbrica di pesti… - DVittiman : RT @psymonic: Oggi è l’anniversario di una tragedia che molti non ricorderanno. 35 anni in seguito ad un incidente di una fabbrica di pesti… - alfiopriviyahoo : RT @psymonic: Oggi è l’anniversario di una tragedia che molti non ricorderanno. 35 anni in seguito ad un incidente di una fabbrica di pesti… -