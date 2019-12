Snowboard | Roland Fischnaller | “Le sfide al vertice mi danno adrenalina” Felicetti | “Ho

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Domenica memorabile per l’Italia delloe Mirkohanno realizzato una spettacolare doppietta nel PGS di Bannoye, prova valida per la Coppa del Mondo: l’eterno 39enne ha conquistato il sedicesimo successo nella massima competizione internazionale itinerante precedendo il 27enne di Moena al sesto podio nel circuito. Grande entusiasmo per i due azzurri come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fisi.: “Sono andato forte per tutto l’autunno, ho cambiato qualcosa nei materiali e questo mi ha aiutato abbastanza. Atleticamente sto bene, la schiena regge, alla mia età mi devo solo allenare fino a quando sento che il fisico lo consente, mi conosco perfettamente e so di essere veloce. Il mio primo podio arrivò nel 2001, quando un avversario come Loginov (il russo che nella passata stagione ha ...

