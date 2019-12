Robert De Niro sostiene le Sardine? No! È un account fake

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Scrive Libero in un pezzo del 6 dicembre 2019 dal titolo «Desi schiera: “Il movimento di protesta contro l’estrema destra sta crescendo”»:Desi schiera a favore delle. L’attore premio Oscar ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Twitter, di una delle loro manifestazioni e ha commentato: “Il movimento di protesta contro l’estrema destra sta crescendo in Italia. Stasera è a Treviso, una città di 85.000 abitanti”. Insomma, dopo Greta Thunberg, Hollywood prende le parti delleitaliane. Del resto, è nota la campagna del cinema “made in Usa” contro la destra di Donald Trump e in generale contro i sovranisti nel mondo. Lo stesso Deha spesso criticato ferocemente le politiche del presidente degli Stati Uniti, ora accusato di impechment. Ecco il tweet preso in ...

