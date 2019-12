Più bella l’Immacolata Amazon con Huawei P30 e Galaxy S10 in offerta | prezzi dell’8

optimaitalia

(Di domenica 8 dicembre 2019) Arrivano alcune offertemolto interessanti oggi 8 dicembre per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone di fascia alta per Natale, considerando quanto proposto per modelli come i variP30 e SamsungS10. Dopo aver analizzato alcune proposte per prodotti "medi di gamma" alcuni giorni fa sulle nostre pagine, questa domenica tocca dunque concentrarsi su coloro che hanno maggiori pretese dal punto di vista del comparto hardware come potrete notare. La nuovaperP30 per questa domenica Partiamo proprio daP30, considerando il fatto che le offertedi questa domenica hanno raggiunto nuovamente i livelli del Black Friday 2019. Coloro che intendono portarsi a casa questo modello, infatti, stamane hanno visto il prezzo del dispositivo scendere nuovamente sotto la soglia dei 440 euro. Niente male per uno smartphone che da un ...

matteorenzi : Buon weekend a tutti, amici! Un sorriso è la risposta più bella a chi vive di rancore e di sospetti. Noi stiamo ins… - makkox : per me Fico faceva piu bella figura se li sposava lui, come il capitano di love boat - CottarelliCPI : Sono tornato in albergo stasera attraversando a piedi Roma. Con tutti i suoi problemi, continuo a pensare quello ch… -