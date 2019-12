Oroscopo 2020 | previsioni Simon and the stars | lo zodiaco dell’anno

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)& the: leastrologiche dell’anno nuovo, segno per segno Sfogliando le pagine del nuovo libro diand the, sull’del, dal titolo “& the– L’: il giro del mondo in 12 segni”, appena uscito in tutte le librerie, sveliamo di seguito alcune anticipazioni sulledell’deldiand the, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, l’anno che sta per iniziare potrebbe segnare una profonda evoluzione nella carriera professionale, mentre ai nati Toro ilpuò dare prospettive più ricche e stimolanti per gli affari. Da gennaioil cielo dei Gemelli sarà finalmente libero dall’opposizione di Giove, mentre per il Cancro alcuni cambiamenti della sfera professionale ...

PatrizioBelley : A gennaio torna l'astrologia evolutiva; alla Festa degli auguri di Natale anticipazione con l'oroscopo 2020. - ciaodom : RT @macosinonVALE: Fermi tutti: l'oroscopo dice che tra i segni fortunati del 2020 ci sarà il TORO. Allora magno tranquilla. ?????? - macosinonVALE : Fermi tutti: l'oroscopo dice che tra i segni fortunati del 2020 ci sarà il TORO. Allora magno tranquilla. ?????? -