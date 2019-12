Non diamo per scontato che le sardine votino tutte in una direzione

MICHELLE HUNZIKER/ 'All Together Now è una grande festa - Non vendiamo un'illusione' : MICHELLE HUNZIKER: si continua a parlare della possibilità di vederla mamma per un'altra volta, sarebbe la quarta maternità.

Renzi ha dubbi sulla tenuta della maggioranza. “Spero regga. Vogliamo fare delle proposte e Non delle polemiche”. La replica di Orlando : “Chiediamoci se andare al voto è utile al Paese e abbassiamo i toni” : “Non lo so se questo governo reggerà, spero di sì ma non lo saprei dire, perché ho visto litigate sul niente in questa settimana. A me pare che la situazione si stia ingarbugliando, fossi il presidente del Consiglio e ministri cercherei di trovare soluzioni e lavorare. Questa è la nostra proposta: nessun aumento delle tasse e fare partire questo piano Italia Shock per i cantieri. Vogliamo fare delle proposte e non delle polemiche”. ...

Matteo Renzi apre la crisi di governo? "Non vorrei andare al voto - ma prendiamone atto" : Scontro in maggioranza. Scontro totale sulla manovra: la riunione sospesa ieri e ricominciata nella mattinata di venerdì 6 dicembre è stata sospesa a tempo record. Accordo lontanissimo su sugar e plastic tax, contro le quali Italia Viva e Matteo Renzi non arretrano di un millimetro: non accettano un

Il messaggio omofobo : "Non vendiamo ai transessuali" : Redazione Una brutta storia di discriminazione. Un mix di ignoranza e razzismo. Che, alla vigilia del periodo natalizio, lascia ancora di più l'amaro in bocca. A raccontarla è stato il Tgcom, riferendo ieri la disavventura capitata a Tiziano che, per Natale, voleva regalarsi un gatto persiano. Sarebbe stato il quarto perché quegli animali da compagnia sono la sua passione. Ma qualcosa è andato storto. Tiziano Gargano, 50enne di ...

«Non Prendiamoci sul Series» : ci prepariamo per La casa di carta 4 insieme a Clavdio : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non Prendiamoci sul series con Clavdio. Ci prepariamo all’uscita de La casa di carta 4 con un mega ripasso della terza stagione. Non Prendiamoci sul series riparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando ...

Contestazione Agenzia Entrate a Fca - sottostimata Chrysler. La replica : "Non condividiamo" : Fca avrebbe sottovalutato il valore del suo business americano di 5,1 miliardi di euro (5,6 miliardi di dollari) al momento della sua acquisizione di Chrysler. E per questo sarebbe quindi finita sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate. A darne la notizia per prima è Bloomberg. “Non condividiamo affatto le considerazioni contenute in questa relazione preliminare - dichiara un portavoce di Fca - e abbiamo fiducia nel ...

Mes - l’altolà alla modifica dall’Eurogruppo - Centeno : «Non vediamo ragione per cambiare testo» : «Non vediamo ragione per cambiare testo. L’accordo politico è già stato raggiunto mentre i Paesi stanno ora lavorando solo su alcune tecnicalità». Sono parole inequivocabili quelle di Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo, sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). parole che arrivano da Bruxelles dove è in corso l’assise comunitaria e che chiudono alle ipotesi di modifica, come da richiesta del Movimento 5 Stelle al presidente ...

Roberta Capua - da tempo Non la vediamo in tv… Che fine ha fatto la ex Miss Italia? La sua nuova vita oggi : Ma che fine ha fatto Roberta Capua? La bella ex Miss Italia, un tempo protagonista di tantissimi programmi televisivi, non si vede da un pezzo. Classe 1968, Roberta Capua è nata a Napoli dove ha trascorso l’infanzia con i genitori e il fratello Michelangelo che oggi vive a Londra. Era giovanissima quando fu eletta Miss Italia: aveva appena concluso la scuola. A quel punto la bella e giovane Miss si è trasferita a Milano dove ha iniziato a ...

Beatrice Valli conferma la terza gravidanza : "Non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia" : "Ma chi dice che sono incinta?" scriveva Beatrice Valli giusto pochi giorni fa su Instagram rispetto al vociferare di una terza gravidanza fino ad allora smentita. Già, perché l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo diversi giorni come si suol dire 'ha vuotato il sacco' ammettendo che sì, è incinta per la terza volta. Un desiderio realizzato dato che con il suo compagno e futuro marito Marco Fantini lo si era programmato nell'arco di due ...

Il Ministro delle politice agricole Teresa Bellanova tuona : “Siamo stufi delle liti - cosi Non andiamo avanti” : Il Ministro ha parlato dell’attuale situazione del Governo e del caso Open, facendo chiarezza su alcuni atteggiamenti di Matteo Renzi. Presa di posizione del Ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova :”Siamo stufi delle liti – ha dichiarato il Ministro – cosi non andiamo avanti, se il balletto quotidiano è di questa natura, noi non […] L'articolo Il Ministro delle politice agricole Teresa Bellanova tuona: “Siamo ...