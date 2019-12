Le ‘sardine nere’ invadono Napoli per protesta a Lamorgese e Salvini

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Non solo Sardine contro Matteo: ahanno debuttato oltre 200 sardine nere per chiedere un’accelerazione dei tempi per la protezione internazionale. Inoltre, i manifestanti riuniti nel corteo che da piazza Garibaldi ha raggiunto la Questura hanno chiesto il rilascio più rapido dei permessi di soggiorno. La loro, da quanto si apprende, è contro l’ex ministro Matteo, ma anche l’attuale inquilina del Viminale, Luciana, il corteo delle sardine nere “Cambiano i governi e ministri dell’Interno, ma non cambiano le politiche contro i migranti, i rifugiati e le fasce più deboli della popolazione“. Sono queste le premesse con le quali le oltre 200 sardine nere hanno invaso la città di. Da Piazza Garibaldi alla Questura, i manifestanti hanno sfilato contro il ministro degli Interni Lucianae ...

matteosalvinimi : Se ne sentiva la mancanza, effettivamente! Sono arrivate le “sardine nere”: vogliono i documenti e l’abolizione dei… - Agenzia_Ansa : #Migranti, debuttano a Napoli le Sardine nere: 200 in corteo #FOTO #ANSA - LegaSalvini : ++ LE SARDINE NERE IN PROTESTA A NAPOLI: 'BASTA PAROLE, VOGLIAMO I DOCUMENTI' ++ -