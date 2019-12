Inps chiede risarcimento a orfane femminicidio Poi stoppa riscossione

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il presidente della Repubblica interviene sul caso delchiesto dall'a due ragazzine,dopo l'assassinio della madre a opera del padre poi suicidatosi. Il capo dello Stato ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per parlare della richiesta diavanzata dall'istituto nazionale di previdenza. Dopo l'intervento di Mattarella l'ha rassicurato Catalfo e la ministra della Famiglia Elena Bonetti che non intende riscuotere la somma "proprio nella prospettiva di una soluzione umana", si legge in una nota dei due ministeri. Anche la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha lanciato un appello affinché "l'rinunci al recupero di quelle somme, troviamo una soluzione a questo crudele paradosso". Intanto lo zio delle due ragazzine, Alessio Biagi, ha ringraziato Mattarella per il suo intervento: "Per noi il ...

