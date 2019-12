Flavio Briatore su tutte le furie | pubblica una foto con il figlio Nathan e piovono

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha perso le staffe. L'imprenditore infatti è stato criticato su Instagram per "come veste il" e non le ha di certo mandate a dire. In unata sul suo profilo, che lo ritrae mano nella mano con il piccolo avuto da Elisabetta Gregoraci, si legge: "Milano #sant

zazoomblog : Briatore giù le mani dal figlio Nathan: Flavio perde le staffe - #Briatore #figlio #Nathan: #Flavio - voicexned : RT @DonVonCrump1: @TomBarrackJr, Flavio Briatore, @TrumpPalmBeach, #Epstein @NaomiCampbell @ConradMBlack @TheDukeOfYork @BillClinton @AlanD… - f_barbagallo : Ciao Flavio @Briatore ti saluta il tuo amico Bob. Siamo con te. Buon weekend ???? -