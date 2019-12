Farmaci antidiabetici | riscontrate impurezze | ecco le indicazioni di EMA in merito al

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’agenzia Europea dei medicinali (EMA) è venuta a conoscenza del fatto che tracce di un’impurezza, la N-nitrosodimetilammina (NDMA), sono statein un ristretto numero di medicinalia base di metformina al di fuori dell’Unione Europea. I livelli di NDMA nei medicinali a base di metformina coinvolti al di fuori dell’UE sono molto bassi, e sembrano essere entro i limiti a cui le persone possono essere normalmente esposte da altre fonti, inclusi alcuni alimenti e l’acqua. Al momento, non ci sono dati che indichino che i medicinali a base di metformina nell’ UE siano coinvolti. Le Autorità nell’UE stanno avviando la collaborazione con le aziende per testare i medicinali in commercio nell’UE e forniranno ulteriori aggiornamenti nel momento in cui saranno disponibili maggiori informazioni. I pazienti nell’UE devono continuare ad assumere i propri ...

