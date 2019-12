Europei di Nuoto | l’Italia chiude con un argento e un bottino di 20 medaglie

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) È stata d'l'ultima medaglia conquistata dall'Italia delagliin vasca corta di Glasgow. L'hanno ottenuta le ragazze della staffetta mista (quattro specialità) sulla lunghezza dei 50 metri. Nel complesso sono 20 i trofei conquistati in Scozia, nella rassegna continentale sui 25 metri: 6 ori, 7 argenti, 7 bronzi. Unche piazza la spedizione tricolore alle spalle della Russia (22) e davanti all'Olanda (più staccata a quota 10).

