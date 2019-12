Amici 19 | Rudy Zerbi contro tre cantanti | “Orribili come un mostro a tre teste” Maria De

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) “diDe Filippi” si apre all’insegna di “Tu Si Que Vales”. La cantante Nyv ha vinto, sfidando Gaia e Jacopo, la possibilità di esibirsi alla finale di “Tu Si Que Vales” del 14 dicembre in prime time su Canale 5. Anche se forse alla luce delle esibizioni di ciascuno avrebbe meritato di più Jacopo. Ma è stata una puntata alquanto movimentata per la cantante, che si è ritrovata anche all’ultimo posto in classifica e quindi costretta poi ad affrontare con una sfida esterna Diego Conti, un bravo cantautore che forse avrebbe potuto meritare il banco. Anche questa volta Nyv ha avuto la meglio, ma dovrà conquistare il favore del pubblico a casa perché il televoto settimanale potrebbe crearle dei problemi in futuro. È nella sfida a squadre – con una gran confusione nella resa finale con il canto corale – che si infiamma il dibattito. Da una parte David Angelo, ...

