Abusa di una bambina di 13 anni in cambio di soldi da un pedofilo

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una donna di 33hato per tredi unadi 13 su Skype indi oltre due mila sterline che le aveva promesso un. Infatti, l’uomo avrebbe pagato per guardare le scene di sesso della 33enne con la bimba. Christine Collaghan ha quindi accettato il ricatto di Dean Petley: per 2,700 sterline hato di una 13enne e ha pubblicato il video dell’atto in Rete. La donna è stata accusata di violenze e condannata a 6di carcere.di una13enne Orrore nell’East Sussex, dove una donna di 33hato per tredi unadi 13indi denaro. Christine Collaghan, di Bexhill, avrebbe compiuto atti sessuali con una minorenne per compiacere a Dean Petley, undi Leamington Spa, Warwickshire. L’uomo, da quanto si apprende, avrebbe corrisposto un compenso di oltre 2 mila sterline per vedere su ...

mmayr5 : 764 € del 2009 !!! Una inchiesta ! Sulla #Lega. Da denunciare chi abusa del proprio ruolo facendoci spendere decine… - pirofix : @51fini @mariogiordano5 @gadlernertweet Parliamo di problemi veri nn di quel parassita analfabeta di lerner che abu… - giel_lelico : @MustErminea @CLaRosa7 Però dai, fammi spezzare una lancia: immagina uno che si innamora della persona sbagliata, e… -