Spari in base Usa, stretta su allievi

Il Pentagono rivedrà le misure per il controllo degli studenti stranieri che si addestrano nelle basi Usa, dopo la sparatoria allamilitare Usa di Pensacola, in Florida. A sparare, uccidendo 3 persone e ferendone 8, è stato un militare di origine saudita che lì si addestrava. E' stato poi ucciso da due agenti.Prima dell'attacco,aveva pubblicato una sorta di manifesto su Twitter contro "l'America trasformata in una nazione malvagia". Per il New York Times, il militare non aveva legami con gruppi terroristici.(Di sabato 7 dicembre 2019)