Primavera 1 | Juventus Torino 1-1 | cronaca e tabellino

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) A Vinovo, l’11ª giornata del campionato1 2019/20 tra: sintesi,, risultato,e voti AlloTraining Center di Vinovo (TO),si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato1 2019/20. Migliore in campo: Dragusin1-1:del match (Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Un 1-1 agrodolce per la Juvenel derby della Mole contro il. All’Ale&Ricky di Vinovo, a far calare il sipario sulla stracittadina è un pareggio che interrompe la striscia di vittorie dei bianconeri, dando invece continuità al percorso di crescita deldi Sesia. Match incanalato subito in binari bianconeri dalla rete di Dragusin, bravo a sfruttare un calcio d’angolo per incornare in rete il vantaggio. A ...

JuventusFCYouth : #Under19 | ?? 1' | Inizia il derby. Forza, ragazzi! ?? GUARDA LA DIRETTA ?? - JuventusFCYouth : #Under19 | 46' | ?? | Ricomincia la gara. Andiamo ragazzi! ?? GUARDA LA DIRETTA ?? - JuventusFCYouth : Successo esterno per i bianconeri #Under19 contro la Sampdoria. Il report ?? -