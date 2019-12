Prima della Scala | Francesco Meli e Serena Gamberoni | una coppia «all’opera»

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019)La Tosca, così come la si ascolterà allanellastagionale di sabato 7 dicembre, è la Tosca di Puccini, quella del debutto, avvenuto il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma. Allora, a salire sul palco per urlare il dolore di Floria Tosca, è stata Hairclea Darclée e più nessuno, poi, si è azzardato a riportarla in scena allo stesso modo. Sarebbero stati troppi i rimaneggiamenti di Puccini, troppi gli spazi lasciati al gusto dalla natura truculenta dell’opera, e del dramma storico dal quale è tratta. Solo Riccardo Chailly, direttore, ha avuto l’ardire di guardare al passato. E, dal suo recupero filologicoTosca, è nata l’opera che, sabato, inaugurerà la stagione. Protagonista, nei pannidisgraziata Tosca, la stessa disgraziata con la quale Maria ...

