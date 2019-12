Pellezzano | ditta fa pulizie e abbandona rifiuti

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Una discarica a cielo aperto: è quanto gli agenti della Polizia Municipale hanno rinvenuto anell’ambito di una serie di controlli con il principale obiettivo di stanare i trasgressori che violano le norme per il corretto conferimento dei. Stamattina, a seguito del continuo monitoraggio del territorio, gli uomini del comando di polizia municipale, in via Breccia alla frazione Capezzano hanno rinvenuto diversi sacchetti dell’immondiziati in maniera indiscriminata lungo la strada. Gli agenti hanno visionato il contenuto ed appurato che il materiale apparterrebbe a unaesterna di, i cui addetti dopo aver terminato i servizi di pulizia presso una villa privata, hannoto questiai margini della carreggiata di via Breccia. “Innanzitutto – ha dichiarato il Sindaco di...

