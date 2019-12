Microsoft To Do per Android | drag & drop in multi schermo

windowsinsiders

(Di sabato 7 dicembre 2019)To Do si è aggiornato perintroducendo la possibilità di aggiungere note e file alle attività tramite ilin. Quickly add a note or step inandfrom any app to To Do in split screen view. Available now! (version 2.6) pic.twitter.com/g46Q8dCrKf —To Do (@ToDo) December 6, 2019 Novità in questa versione Aggiungi rapidamente note e file: ora è possibile aggiungere file e note trascinandoli da altre app con la modalità split screen. Notifiche liste condivise: se condividi una lista, riceverai una notifica se un’altra persona aggiunge o completa un’attività. Al momento questa feature è disponibile solo per iaccount personali, ma più avanti arriverà anche per gli account di lavoro e scolastici. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diTo Do è numerata ...

