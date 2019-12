Le Cascate Vittoria sono quasi prosciugate

ilpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) La grave siccità di queste settimane in Zambia ha trasformato uno dei luoghi più spettacolari al mondo in una parete rocciosa

repubblica : Zambia, l'agonia delle Cascate Vittoria: 'Tra un anno potrebbero non esistere più' [aggiornamento delle 09:56] - lauracesaratto : Zambia, la siccità minaccia le Cascate Vittoria: 'Potrebbero sparire in un anno' - GiusPecoraro : RT @Misurelli77: Zambia,una delle peggiori siccità (mai vista)potrebbe far sparire le Cascate Vittoria(patrimonio mondiale dell'umanità)in… -