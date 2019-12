Infortunio Nandez | problemi per il Cagliari | gli aggiornamenti

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Ilè la sorpresa del campionato. I sardi stazionano nelle zone altissime della classifica e sono attesi domani pomeriggio dalla trasferta di Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Nel frattempo c’è una tegola per Maran. L’allenatore, molto probabilmente, dovrà fare a meno del centrocampista uruguayano Nahitan. Problema in allenamento, come annunciato dallo stesso Maran in conferenza: “ha preso una botta stamattina, si è gonfiato il piede, sta facendo i controlli. Però è convocato regolarmente, vediamo se poi partirà con noi o no in base ai controlli di questi minuti”. Parole importanti anche sulle vicende extra-calcistiche che riguardano: “Lui via a gennaio? Non si è parlato di questa cosa. Sta vivendo bene questa sua stagione. Udienza in tribunale? Io faccio l’allenatore. Se ci saranno altre ...

youtgnet : SCONTRO CAGLIARI-NANDEZ, LA LITE SUI SOLDI FINISCE IN TRIBUNALE Altro che bufala, il giocatore fa causa alla societ… - DiMarzio : #Cagliari, #Maran: '#Castro non ci sarà, #Nandez ha preso una botta'??? - ProfidiAndrea : @Michele_C00 @GruppoEsperti @SOSFanta Pulgar, Fabian Ruiz, Nandez, Veretout Metti sia Insigne (55%, che dovrebbe a… -