Guida Tv sabato 7 dicembre i programmi di oggi in tv

(Di sabato 7 dicembre 2019)Tv– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Festival dello Zecchino – La Finale Rai 2 ore 21:05 NCIS 15×24-16×01 + Instinct 2×05 1aTV Rai 3 21:45 Città Segrete – Venezia Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales – Semifinale Rete 4 ore 21:30 Il miracolo di Fatima Italia 1 ore 21:10 La Bella e La Bestia (vers. francese) La7 ore 21:15 Atlantide – Paolo Borsellino depistaggio di stato Tv8 ore 21:30 Un Natale da Favola 1a Tv Nove ore 21:25 The Double Serie Tv e Film in TvLe Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 NCIS 15×22 + Instinct 2×01-02 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 1×07-08 1a Tv Free TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 18×19-20 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine Rai Premium ore 21:20 Pezzi Unici 1×01 Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ...

