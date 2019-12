De Paul lancia messaggi d’amore a Conte | «È tra i primi tre al mondo»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Rodrigo Denon esclude un passaggio all’Inter e su Antonio: «Ha messo un’impronta pazzesca, Lautaro ne parla benissimo» Nella lunga intervista rilasciata da Deal Corriere dello Sport, l’argentino ha strizzato l’occhio ad Antonioe all’Inter che hanno messo il numero 10 dell’Udinese in cima alla lista dei desideri per gennaio. DE– «, per me tra itre al. Chi sono gli altri due? Guardiola e Sarri, ma non chiedermi l’ordine, non lo farei. Se mi chiedi diposso dirti che ha messo un’impronta pazzesca e fulminea sull’Inter, è cattivo, ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Uno deitre al, appunto. E basta quello che mi dice Lautaro…» Leggi su Calcionews24.com

