ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) 1) Più che in ritiro io li porterei in giro a San Gregorio Armeno. Sembriamo il Presepe, immobili, piazzati random ma con i led cinesi, quelli che si appicciano ad intermittenza.

_paolaboh : @fabio_sclero_si L’allenatore serve, certo, Ancelotti ha fallito. Ma difendere ancora sti qua è da manicomio. E com… - napolista : #Ancelotti dice che lo spogliatoio non è una polveriera. Eh, ce ne simme accorti! È na catacomba! Più che in ritir… - MarcoDiMaro : @HoccoRoux @gianlucacozzol3 Il maestro dice che non si può dire solo 'la colpa è di Ancelotti'. -