Trecento sardine per un flash mob a Sanremo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Un migliaio per gli organizzatori,per la questura: le “ponentine” si sono date appuntamento, verso le 18.30, nella centralissima pizza Colombo diper unmob che si è concluso con tante torce dei telefonini levate al cielo Un migliaio per gli organizzatori,per la questura: le “ponentine” si sono date appuntamento, verso le 18.30, nella centralissima pizza Colombo diper unmob che si è concluso con tante torce dei telefonini levate al cielo, in memoria di una vecchia leggenda, secondo la quale le, in principio, erano stelle e la Luna, invidiosa della loro luminescenza, le ha gettate in mare”. Tante, dunque, ledisegnate o ritagliate nella carta e neppure una bandiera di partito, ma le note di “Bella ciao”, più volte intonate dalla piazza, la dicono lunga, più di cento ...

