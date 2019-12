Stupro | rapisce ex moglie del fratello e ne abusa per un mese

viagginews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un uomo tiene una donna prigioniera in un pollaio di sua proprietà per settimane. Lo fa per vendetta, visto che era la ex cognata. Ogni voltae violenze. Un uomo ha sequestrato una donna per unsottoponendola acontinuo ed altri gravi abusi. Il tutto è accaduto all’interno di un pollaio di … L'articoloexdele neper unè apparso prima sul sito ViaggiNews.com