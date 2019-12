Ora è facile bloccare i servizi a pagamento TIM | procedura via app

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Da oggi è piùTIM, direttamente in app. Si tratta di quei contenuti spesso non desiderati, naturalmente a, che spesso infastidiscono i clienti soprattutto perché intaccano e non poco il credito telefonico. Fino a questo momento proprio il loro blocco doveva passare attraverso l'assistenza di un operatore al numero 119 del vettore mobile: tutto cambia invece in questo dicembre 2019 con la possibilità di raggiungere l'obiettivo in modo autonomo e anche veloce. Come è possibileTIM attraverso l'app dell'operatore? La prima cosa che andrà fatta sarà quella di attivare la rete dati mobili e staccarsi da un eventuale hotspot Wi-Fi nelle vicinanze. Proprio con questo tipo di connessione, si dovrà accedere all'app ufficiale del vettore. Una volta dentro, bisognerà poi scegliere dal menù la voce "Gestisci” e poi ...

