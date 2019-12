La canzone di Natale di Radio Deejay 2019 è «Per un milione di auguri»

gqitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quest'anno ladidisuona come i Boomdabash. Proprio così: come da tradizione,ha pubblicato il suo disco natalizio, che si intitola Per undi. Si tratta, ovviamente e dichiaratamente, di un brano costruito sul successo Per undei Boomdabash, che la band salentina ha portato a Sanremo(classificandosi in 11°posizione) e che ha venduto oltre 150mila copie. La versione natalizia diè stata scritta da Francesco Lancia (autore e voce dell'emittente), mentre a occuparsi dell'editing e del mixaggio ci hanno pensato Takagi e Ketra. A cantare il brano Per undic'è l'intera squadra di: tutti gli speaker, supportati dalla vocal coach Paola Folli, ancora una volta sono diventati cantanti della formazione "All Stars", a cui si ...

RDS_official : ????Curiamo il mondo con una canzone. E' già una prima soluzione ??. Buon #NataleReggaeton da RDS ???? Ascolta la canzo… - Fiorello : La canzone di #Natale di @RaiPlay... INEDITA!!! #VivaAsiago10 #VivaRaiPlay - DjChiamaItalia : “Per un milione di auguri” è la nuova canzone di Natale di Radio Deejay -