Il mio compagno mi ha ridotta così La denuncia choc su Facebook

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Caterina Degli Esposti (Immagine da) Si tratta delladi una giovane donna umbra, reduce da un episodio di violenza. "Basta violenza di genere",il sindaco della città dove vive la ragazza "mi ha ridotto divertendosi". E poi null'altro. Poche parole in didascalia ad una sequenza di immagini che raccontano di un volto deturpato dalle botte. Le foto che Caterina degli Esposti, una giovane - e bellissima - ragazza di Bastia Umbra, ha deciso di pubblicare sul suo profiloparlano da sole. Un tonfo sordo al cuore per chi le guarda. Un volto livido, tumefatto e completamente enfiato. Non occorre essere dotati di grande intuito per capire cosa sia accaduto a questa donna. Le palpebre inturgidite lasciando intravedere a stento i suoi occhi chiari. Poi ci sono le ombre bluastre attorno agli occhi e le labbra rigonfie al ...

xyuzuruxhanyux : un mio odioso, stupido, rincoglionito, compagno di classe......è finito nella merda fino al collo??, sono super feli… - martagallina6 : RT @STRINJIMlN: Gaia e Jacopo che si picchiano mentre la Pettinelli spiega siamo io e il mio compagno di banco a scuola #amici19 - binottofranco : RT @Gazzettino: «Il mio compagno mi ha ridotto così divertendosi». Giovane posta su Fb le foto degli abusi -