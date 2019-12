Il custode che ha sparato al ladro | Non volevo uccidere ma spaventarli

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Luca Sablone videoSente i rumori e sparaStefano Natalini prova a spiegare la vicenda: "Non, cercavo solo di farli andare via e hoverso i campi, nel buio" È ancora sotto choc il proprietario della villa di Bazzano, che nella giornata di ieri - giovedì 5 dicembre - hacon una calibro 38 regolarmente detenuta dopo aver sentito qualcuno armeggiare alla porta d'ingresso: il fatto ha provocato la morte di un malvivente. L'uomo al momento risulta indagato per omicidio preterintenzionale; le indagini comunque proseguono per tentare di ricostruire precisamente la dinamica dell'accaduto. Le valutazioni effettuate in base agli accertamenti tecnici dei reperti della Scientifica determineranno il caso di imputazione finale. Come riportato dal Corriere della Sera, Stefano Natalini ha provato a spiegare la situazione: "Erano circa le 4 di notte quando ho ...

