huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “L’ambiente in: stato e prospettive nel 2020” è il titolo del rapporto quadriennale – pubblicato dal 1995, l’ultima edizione ha la data del 2015 – attraverso il quale l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) aggiorna lo stato di salute del Vecchio Continente.Arriva in un momento storico importante, dove cambiamenti climatici e surriscaldamento terrestre stanno facendo danni quasi irreparabili dappertutto non solo inma nel mondo, e nei giorni della discussione su questi temi a Madrid, nella Conferenza internazionale sul clima.Una Cop25 dalla quale è attesa una risposta concreta per venire incontro alle difficoltà ambientali nelle quali ci imbattiamo ormai tutti i giorni, e che cancelli l’immobilismo regnante da Cop21, l’analogo appuntamento di Parigi – datato anch’esso 2015 – ...

realvarriale : @PaoloCerutti7 @sscnapoli Scusi ma questo libro parla anche dei leggendari cicli vincenti in Europa della squadra p… - BiogalFa : RT @HuffPostItalia: Europa in ritardo su biodiversità e inquinamento - JohnHard3 : RT @HuffPostItalia: Europa in ritardo su biodiversità e inquinamento -