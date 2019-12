Brigata Mai 1 Gioia | tifare San Marino ed esultare una volta in due anni non per la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 16 novembre, anche se ininfluente ai fini del risultato, quando il sammarinese Filippo Berardi ha circumnavigato il portiere kazako Nepogodov, depositando nella porta sguarnita la rete dell’1-3, lo stadio Olimpico di Serravalle è esploso in un urlo di liberazione. Vedere segnare un gol alla piccola nazionale di San, del resto, non capita proprio tutti i giorni: l’ultima rete dei celesti in ordine cronologico l’aveva realizzata Mirko Palazzi nel 5-1 incassato in Azerbaigian il 4 settembre 2017, più di duefa. Un’eternità, ma niente in confronto al digiuno realizzativo casalingo: nella Repubblica del Titano, per dire, non esultavano da oltre sei. Il 10 settembre 2013, 2228 giorni prima, l’ultimo ad infiammare l’appassionato pubblico sammarinese era stato Alessandro Della Valle con il gol del temporaneo pareggio alla Polonia di ...

