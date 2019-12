Alessandro Cattelan e gli altri | il grooming secondo gli uomini di XF13

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicA X Factor 13 va l'uomo chicIl pubblico di X Factor del settimo live, valutando dal fragore degli applausi, sembrerebbe aver apprezzato lo stile chic e curato degli, esclusi Sfera Ebbasta e i Sierra che non abbiamo preso in considerazione per il signature look rap o trap house, e Eugenio Campagna, permotivi. Quello che questi signori hanno dimostrato è che un bell’aspetto non è solo questione di abbigliamento. Del conduttore, dell’ospite d’onore Tiziano Ferro, del giudice Samuel e del concorrente Davide Rossi ciò che ha colpito è stata la cura, che ognuno, a modo suo, ha portato ...

