Tumore | neonato salvato a tempo di record | in 6 minuti l' intervento a Bologna

(Di giovedì 5 dicembre 2019) In seitre equipe di chirurghi del Sant’Orsola hannola vita di un. Nel momento della nascita il piccolino rischiava di morire per soffocamento. Nell'immediato i medici si sono accorti che si trattava di unbenigno dei vasi linfatici, denominato igroma cistico, oppure linfangioma. In pratica, ostacolava la respirazione del bambino comprimendo il collo, per cui poteva soffocare venendo alla luce. L'ospedale Sant'Orsola per l'ha mobilitato tre équipe, avvalendosi della collaborazione dei reparti di ginecologia, anestesia e chirurgia pediatrica. La patologia Il professor Gianluigi Pilu, direttore della clinica ostetrica, ha chiarito che si è trattato di una patologia rarissima, subentrata durante la gravidanza di una giovane donna immigrata. Ilè stato diagnosticato durante la gravidanza. Per l'asportazione della massa tumorale i chirurghi ...

