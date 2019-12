Paolo Gentiloni risponde a Salvini e Meloni sulla decisione di cantare ‘Bella Ciao’ al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il commissario europeo agli Affari Economici,, rivendica ladei membri Socialisti del nuovo esecutivo europeo di Ursula von der Leyen di“Bella Ciao”, nonostante le immagini circolate sul web abbiano sollevato polemiche tra le opposizioni. “Mi dicono che qualcuno si è scandalizzato perché a una festa dei Socialisti europei abbiamo cantato #BellaCiao. Per me, un onore”, ha risposto su Twitter l’ex presidente del Consiglio in risposta agli attacchi ricevuti da Giorgiae Matteo. A lanciarsi nella performance al Parlamento europeo sulle note della canzone simbolo della Resistenza, mercoledì, erano stati i due vicepresidenti della commissione, Frans Timmermans e Maros Sefcovic, insieme a(Affari economici), Nicolas Schmit (Lavoro), Jutta Urpilainen (Partnership internazionali), Elisa Ferreira ...

