L’istruzione non è una gara | classifiche e test non servono né alle scuole né agli

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Già nel 2014 diversi studiosi avevano evidenziato rischi e danni dellePisa-Ocse su insegnanti e studenti: istandardizzati, somministrati e valutati tramite computer, riducono l'analisi dell'istruzionecomponenti misurabili e quantitative, restringendo l'immaginazione collettiva sul ruolo della scuola nello sviluppo della persona.

lofioramonti : Sono preoccupato ma non sono stupito dai risultati #OcsePisa. Paghiamo il disinteresse per la scuola che ha caratte… - laltraguanciama : RT @alexdelprete: Spieghiamo alle #sardine che: - L'istruzione non ti dona l'intelligenza - Leggere non basta, bisogna comprendere, e per… - SplendorSolis00 : RT @alexdelprete: Spieghiamo alle #sardine che: - L'istruzione non ti dona l'intelligenza - Leggere non basta, bisogna comprendere, e per… -