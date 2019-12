Juventus | stop per Ramsey | problema al flessore per il gallese

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Questa mattina lasi è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista della gara contro la Lazio. La squadra ha proseguito il lavoro tattico e Maurizio Sarri sta pensando alla formazione da schierare contro i biancocelesti. Il tecnico juventino all'Olimpico dovrebbe confermare il 4-3-1-2 e in attacco dovrebbe puntare sulla coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Infatti il numero 10 juventino è in vantaggio su Gonzalo Higuain per affiancare CR7. Ma poco fa, per Maurizio Sarri, è arrivata una brutta notizia. Infatti Aaron, verso la fine della seduta, ha accusato un sovraccarico aldella coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno, ma di fatto non potrà essere a disposizione per la gara contro la Lazio. Sarri perde ancheIn questi giorni Maurizio Sarri dovrà prendere le ultime decisioni di formazione in vista ...

