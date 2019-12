Il giallo di Marta | scomparsa un mese fa | “È stata fatta a pezzi e buttata in diversi

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il caso diCalvo, 25enne di Valencia, sta sconvolgendo la Spagna.all'inizio deldi novembre, sarebbeuccisa,e il suo cadavere sarebbe stato gettato incassonetti. Un uomo, con cui aveva un appuntamento la sera in cui si sono perse le sue tracce, è stato fermato. Ha confermato di essersi sbarazzato del corpo ma non l'avrebbe ammazzata: "Èuna morte accidentale dopo una notte di sesso e droga". Indagini in corso.