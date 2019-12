Concorso di albanese alla Sapienza | ma la commissione non conosce la lingua

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Selezione accusata di essere stata fatta ad hoc per una candidata interna. Ora intervengono gli albanologi che lavorano in altri atenei: "Imbarazzante" Si è chiusa da poco la selezione per diventare professore associato die letteraturaall'Università Ladi Roma. E sulsi è già sollevato un polverone. Sì, perché nella"non c'è un solo esperto di". Untruccato, hanno subito denunciato i docenti di molti atenei italiani, costruito ad hoc per far vincere una candidata interna. "E se nel mondo accademico purtroppo non è una novità, questa volta è stato fatto in maniera così sfacciata da non salvare nemmeno la forma", hanno dichiarato i docenti. Come riporta Repubblica, lo scorso anno l'Università aveva pubblicato, annullato e poi ripubblicato un bando per assumere un nuovo professore per il ...

