Cagliari Sampdoria 1-0 LIVE | Cerri porta in vantaggio i rossoblù

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Alla Sardegna Arena, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca(Sergio Cadeddu, inviato a) – Alla Sardegna Arena,si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 1′ – Calcio d’inizio 7′– Ragatzu va via sulla sinistra e invitaa nozze: incornata in anticipo sul primo palo e reteMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE1-0: risultato e tabellino(4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro; Ragatzu,. A disposizione: Aresti, Ciocci, Faragò, Mattiello, Pinna, Pisacane, Cigarini, Nainggolan, Nandez, Rog, Joao Pedro, ...

pisto_gol : Nello statuto dell’A.I.C c’è scritto che l’associazione opera “nell’interesse di tutti gli associati” Quelli di Ca… - SoccerLiveGoal1 : Alberto Cerri Goal - Cagliari 1-0 Sampdoria (Full Replay) - BettingJesus1 : 5 DIME CAGLIARI VS. SAMPDORIA PICK: OVER 2.75 #GAMBLINGTWITTER -